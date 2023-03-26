حمّاد يعلّق على قضية إقصاء الملاكمة خليف

تحدث وزير الشباب والرياضة الجديد، عبد الرحمان حمّاد عن قضية إقصاء الملاكمة الجزائرية، البطلة إيمان خليف من خوض نهائي البطولة العالمية بنيودلهي الهندية، من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة.

وقال حمّاد في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية: " قبل أي نهائي، يقوم الاتحاد الدولي بإجراء تحاليل".

وأردف: " التحليل الذي خضعت إليه خليف كان قد أجري بتاريخ الـ 16 من مارس الجاري، و نتائجه كانت يوم الـ 23 من الشهر، الاتحادية الجزائرية للملاكمة يوم 25 مارس قامت بالطعن الذي تم رفضه، لكن كإتحادية أو وزارة ولجنة أولمبية سنعمل كل ما بوسعنا للدفاع عن هذا الملف".

وأضاف حمّاد الذي خلف عبد الرزاق سبقاق على رأس الوزارة :" الأمر المريح، أن الدورة المؤهلة للألعاب الأولمبية لن تشرف عليها هذه الاتحادية التي تعيش عدة مشاكل، فاللجنة الأولمبية الدولية تقوم بمتابعة هذه الاتحادية ".

وختم: " إيمان خليف، قامت بالاختبار الثاني، ونتائجه ستكون بين 4 أو 6 أيام، وسننتظر عودة بعثة الاتحادية لاستكمال الطعن، الأمر الأكيد أن الحركة الرياضية تقف بجانب البطلة على أمل أن تكون هناك نتائج إيجابية في الأيام القليلة المقبلة".