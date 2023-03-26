سكيكدة: دخول محطة تحلية مياه البحر بالمرسى حيز الاستغلال

دخلت محطة تحلية مياه البحر ببلدية المرسى (أقصى شرق سكيكدة) نهاية الأسبوع الماضي حيز الاستغلال، مما يضع حدا لمعاناة سكان البلدية والقرى المجاورة لها من مشكل التزود بالمياه الصالحة للشرب، حسبما علم اليوم الأحد من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه المحطة التي تحمل اسم الشهيد محمد عميرات ذات طاقة استيعاب تقدر ب 5 آلاف متر مكعب يوميا ويتم استغلالها حاليا بنسبة 50 بالمائة أي 2.500 متر مكعب يوميا على أن تبلغ طاقة إنتاجها القصوى خلال الأيام المقبلة.

وأشار ذات المصدر إلى أن انجاز هذه المحطة تطلب تسخير غلاف مالي قدر بـ1.6 مليار دج يضاف إليها مبلغ 170 مليون دج مخصص لربط المحطة بخزانات المياه، مضيفا أنه بدخول هذه المحطة حيز الاستغلال ستنتهي معاناة سكان بلدية المرسى والقرى المجاورة لها من مشكل التزود بالمياه الصالحة للشرب على اعتبار أن هذه المحطة ستزودهم بهذه المادة الحيوية 24 سا على 24 .

وكانت والية سكيكدة حورية مداحي قد أكدت خلال إشرافها على وضع هذه المحطة حيز الخدمة على ضرورة إعطاء الأولوية لأشغال صيانة وإعادة الاعتبار لشبكات الربط بالمياه الصالحة للشرب ببلدية المرسى قصد ضمان تزويد قاطنة التجمعات السكنية النائية بصفة دائمة ومنه القضاء على ظاهرة التسربات العشوائية مع ضمان التكوين للإطارات المشرفة على تسيير المحطة وذلك بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية للولاية قصد تقديم خدمة نوعية للمواطن.