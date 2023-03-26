الجلفة: توقيف مروجين وحجز كمية من المهلوسات

في إطار مكافحة ظاهرة المخدرات و المؤثرات العقلية تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة شارف في الجلفة، من توقيف 03 ثلاثة أشخاص في العقد الثالث من عمرهما، أحدهما مسبوق قضائيا، لتورطهما في حيازة كمية من المؤثرات العقلية قصد الترويج كانت مخبأة داخل سيارة سياحية.

العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، مفادها دخول كمية من المؤثرات العقلية إلى مدينة شارف على متن سيارة سياحية ، ليتم فور ذلك نصب كمين محكم، أفضى إلى توقيف السيارة محل الشبهة التي عثر بداخلها، بعد عملية تفتيش دقيقة، على407 قرص مهلوس ، مع توقيف 03 ثلاثة أشخاص كانوا على متنها.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قُدِمَ المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية، ليتم إيداعهم رهن الحبس المؤقت، بعد إحالة ملفهما أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة.