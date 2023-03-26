هل تصمد رسائل التهدئة؟

قبل الإعلان عن طي صفحة التوتر وإنعاش العلاقات الثنائية كان الرئيس الفرنسي قد بادر بتهدئة التصدع الذي ميز العلاقة مع الجزائر منذ السابع من فيفري الماضي، في خطوة من ماكرون لإنقاذ الملفات الاقتصادية والأمنية والإقليمية التي أحاط بها الفتور بسبب ما وصفته الرئاسة الجزائرية بالتصدع في العلاقات.

ففي منتصف فيفري الماضي، بادر إيمانويل ماكرون إلى إطلاق رسائل تهدئة في أعقاب أزمة "بوراوي"، متهما أطرافا بالسعي لإفشال العمل الذي يقوم به منذ سنوات مع الجزائر.

وفي الندوة الصحفية التي عقدها بقصر الإيليزيه بمناسبة طرح الإستراتيجية الجديدة لفرنسا في إفريقيا قال إن العلاقة المتوترة مع الجزائر مرتبطة بـ"جدل واسع حول عودة مواطنة فرانكو جزائرية إلى فرنسا من تونس".

جاء تصريح ماكرون في نفس الاتجاه بقوله: "هناك أطراف تسعى لإفشال العمل الذي نقوم به منذ سنوات"، لكن رئيس فرنسا لم يكشف تلك الأطراف!

كما وجه ماكرون في السياق ذاته كلامه إلى الجهات التي "تسعى لإفشال عمله" بالقول: "سأواصل!.. هذا ليس الاصطدام الأول، لقد تعرضت لهذه الوضعية من قبل ولكن يجب علينا المواصلة بتواضع وببراغماتية !"

وفي الثامن مارس الماضي اعترف الرئيس الفرنسي بتعرض المجاهدة الرمز جميلة بوباشا للتعذيب والاغتصاب من قبل الجنود الفرنسيين في كلمة ألقاها بباريس بمناسبة إحياء ذكرى المحامية جيزال حليمي، التي كانت محامية المجاهدة بوباشا، حيث قال ماكرون إن هذه الأخيرة سارعت لنجدة جميلة بوباشا التي تعرضت للتعذيب والاغتصاب بعد اعتقالها عند محاولتها وضع قنبلة بالقرب من مسرح بيار بورد، سابقا، ابن خلدون حاليا.

ورغم التوتر الذي كان سائدا عرج ماكرون على ملف الذاكرة، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تنصيب اللجنة المشتركة بين الجزائر وفرنسا لدراسة أرشيف الحقبة الاستعمارية.

وفي الاتجاه ذاته أعربت وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية، كاترين كولونا، خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية قبل أيام، عن عزم بلادها المضي في سياسة التهدئة تجاه الجزائر وبناء علاقة مفيدة للبلدين. وتحدثت مسؤولة "الكيدورسي" أمام لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية عن وضع هذه العلاقات ردا على انتقادات صادرة عن ممثلي مجموعات برلمانية شاركوا في المناقشة، قائلة: "بمعزل عن الحالات التي قد تكون حالات سوء فهم من جانبكم للعلاقة مع الجزائر، يتعيّن علينا جميعا أن نعمل، كل من موقعه، من أجل أن تكون هذه العلاقة، وهي علاقة طويلة الأمد، مفيدة للجانبين".

الاتصال بين إدارتي الدولتين

ويفهم من إعلان الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانيول ماكرون في مكالمة هاتفية جرت بينهما أول أمس "تعزيز وسائل الاتصال بين إدارتي الدولتين حتى لا تكرر حادثة بوراوي"، وهو اتفاق يجعل الرئيس ماكرون أمام تحد لضبط الجهات التي اتهمها الجانب الرسمي الجزائري بتنفيذ "خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية".

سيفضي وقف التباعد تلقائيا إلى تنشيط التنسيق الذي تأسس في أعقاب زيارة ماكرون أوت الماضي، التي تخللها اجتماع ذو طابع أمني غير مسبوق جمع بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي وضم مسؤولي الأجهزة الأمنية للبلدين لمناقشة ملفات أمنية، "وهو الاجتماع التنسيقي الذي وصفته الرئاسة الجزائرية بأنه "الأول من نوعه بهذا المستوى منذ الاستقلال"، حيث "تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الأمنية التي تهم البلدين".

وسيدفع تناول الرئيسين "قضايا الاستقرار الإقليمي، لاسيما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل"، حسب بيان الرئاسة الفرنسية، بورقة الطريق التي وقعتها قيادتا الجيشين الجزائري والفرنسي خلال زيارة الفريق أول السعيد شنڤريحة إلى باريس شهر جانفي الماضي لتعزيز التعاون العسكري والأمني.