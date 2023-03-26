"الخضر": ارتفاع القيمة السوقية لهؤلاء اللاعبين

إرتفعت القيمة السوقية للاعبين من المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، وذلك بعد تألقهما في البطولة التي ينشطان فيها.

و وفق موقع " ترانسفر ماركت"، المختص في الإحصائيات والقيم، فإن سعر الدولي الجزائري آدم زرﭬان لاعب نادي شارل لوروا البلجيكي قفز إلى 6 ملايين يورو، وهو الذي يعد ركيزة أساسية في تشكيلة أصحاب اللونين الأبيض والأسود.

المصدر ذاته، كشف أن القيمة السوقية للاعب باشاك شهير التركي، أحمد توبة بلغت 3.20 مليون يورو.

ولم يشارك زرﭬان خلال مواجهة النيجر الأولى، فيما لعب أحمد توبة كل أطوار اللقاء.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، نجم ميلان الإيطالي هو الأغلى قيمة في الوقت الراهن بـ 40 مليون يورو، متبوعا برياض محرز بـ 30 مليون يورو و آيت نوري بـ 22 مليون يورو.