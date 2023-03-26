حبس إطار بالمحافظة العقارية في البليدة

أمرت محكمة البليدة، وضع إطار بالمحافظة العقارية للبليدة الكبرى، الحبس المؤقت، إثر جلسة تحقيق قضائي معه نهاية الأسبوع، وأول يوم من حلول الشهر الفضيل، لشبهة التزوير في ملفات لها علاقة بالطاقات العقارية .

هذه القضية تضاف إلى مجموع فضائح عرفتها هذه المؤسسة الحساسة، والتي عرفت تداول 04 محافظين عقارين في 04 سنوات تقريبا ، منهم من أنهيت مهامه لمتابعته في ملف قضائي، و منهم من صدرت في حقه أحكام قضائية بالحبس النافذة لسنتين، في قضية تزوير ملف المكتبة البلدية لعاصمة الولاية، و منهم من تم تحويله على إدارة أخرى، و سحب منه المسؤولية بعد تقلدها إياها في أقل من 12 شهرا.