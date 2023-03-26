البيض: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية

تمكنت عناصر أمن دائرة الرقاصة بأمن ولاية البيض، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية وتمكنت من حجز مبلغ مالي مقدر بــ 462 ألف دج من الأوراق النقدية المزورة وتوقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بيـن25 و29 سنة.

تعــود حيثيات القضية، إثـر حصول عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة على معلومات مؤكدة، مفـادهـا قيام شخص بنقل مبلغ مالي مزور قصد ترويجه بمدينة الرقاصة، ليتم استغلال المعلومة وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة شريكه بحوزتهم مبلغ مالي مقدر بـ 462 ألف دج متمثلة في 231 ورقة من فئة ألفين دج مزورة، ليتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر أمن الدائرة وفتح تحقيق في القضية التي أفضت نتائجه عن توقيف جميع أفراد الشبكة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم في قضية طرح وترويج أوراق نقدية مزورة، حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، أين صدر في حق ثلاثة منهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.