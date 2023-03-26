استرجاع 700 سيارة مسروقة بفضل هذه التقنية

كشف مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة نايت الحسين أحمد عن وجود قارئ آلي للوحات الترقيم مثبث بسيارات الشرطة مرتبط بالبطاقات الرمادية حيث يسمح هذا الجهاز الذي بدأ العمل به منذ 2021 برصد كل السيارات المسروقة المعلن عنها لدى مصالح الأمن الوطني كما يسمح أيضا بكشف السيارات التي تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى ، أن القارئ الآلي للوحات الترقيم معمم على مستوى مختلف ولايات الوطن حيث سمح هذا الجهاز خلال سنة 2022 باستعادة 700 سيارة مسروقة .

وبخصوص الإستراتيجية المتبعة للتقليل من حوادث المرور كشف مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني عن تسطير برنامج عمل لسنة 2023 يتضمن جانب العصرنة وكذلك مختلف النشاطات والحملات التحسيسية والتوعوية التي يقوم بها جهاز الشرطة.

وكشف نايت الحسين أن مصالح الأمن قامت في الفترة مابين 01جانفي إلى 28 فيفري 2023 بحجز مايقارب 671 قنطار من المواد الأساسية الموجهة للمضاربة .

وفي مجال محاربة المخدرات والاتجارغير الشرعي بها أكد نايت الحسين أحمد إنشاء مصلحة متخصصة يسيرها إطارات أكفاء يتمتعون بالاحترافية والمهنية.