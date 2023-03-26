حجز كمية من المؤثرات العقلية بتلمسان

تمكنت مصالح أمن دائرة منصورة التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية الحيازة على المواد الصيدلانية ذات الخصائص المؤثرة عقليا لغرض المتاجرة بصفة غير مشروعة.

وقامت عناصر الشرطة بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتوقيف الشخص المشتبه فيه في العقد الثالث من العمر، وضبط وحجز بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 72 قرصا و 10 ملغ ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 1000 دج. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية الحيازة على المواد الصيدلانية ذات الخصائص المؤثرة عقليا لغرض المتاجرة بصفة غير شرعية " قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.