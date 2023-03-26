المدية: فتح عيادة في طب النساء لأول مرة بشلالة العذاورة

تم اليوم ببلدية شلالة العذاورة جنوب شرقي المدية فتح عيادة مختصة في طب النساء والتوليد والعقم والعمليات القيصرية وجراحة النساء، وسط ارتياح كبير لدى ساكنة المنطقة الذي ظل انعدام هذا التخصص الطبي يشكل هاجسا كبيرا بالنسبة لهم، في ظل افتقار العيادة المتعددة الخدمات لهذا التخصص، الذي يرغم النساء الحوامل خاصة في الحالات الاستعجالية والطارئة على التوجه إلى مستشفى سيدي عيسى (37 كلم) بولاية المسيلة وسط ومخاطر على حياة المرأة الحامل، خاصة وان المنطقة سجلت عدة أحداث مأساوية كانت ضحيتها نساء حوامل وجدن أنفسهن في افتقار المنطقة لهذا التخصص عرضة لمخاطر تتهدد حياتهن وحياة المواليد.

وقد كشفت الطبية صاحبة العيادة انها عملت كطبيبة مختصة بمستشفى سيدي عيسى ووقفت على معاناة الحوامل في الحالات الاستعجالية خاصة القادمات من بلديات شلالة العذاورة، وان قرارها بفتح عيادة جاء لمساعدة نساء المنطقة.