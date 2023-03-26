الخضر يشدون الرحال إلى تونس

شد المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم اليوم الأحد، الرحال نحو الأراضي التونسية، تحسبا لمواجهة الغد أمام النيجر، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023، حسب ما جاء في بيان للاتحادية الجزائرية (الفاف).

وخاضت سهرة أمس السبت، التشكيلة الوطنية آخر حصة تدريبية لها بمركز سيدي موسى، والتي انطلقت في حدود الساعة 20:00 واستمرت لساعتين من الزمن، بتعداد مكتمل، واختتمت ببرنامج عمل خاص للحراس.

كما أوضحت الاتحادية، بأن رفقاء القائد محرز، سيجرون حصة تدريبية سهرة اليوم انطلاقا من الساعة الـ20:00، على ملعب "حمادي العرقبي" برادس التونسية، الذي سيحتضن لقاء الغد أمام النيجر.

وأضافت بأن الاجتماع الفني الخاص بالمواجهة المندرجة ضمن الجولة الرابعة من مجموعات تصفيات "كان" 2023، مرتقب سهرة اليوم الأحد بداية من الساعة العاشرة ليلا.