التماسات النيابة في قضية القاضي إحسان

التمست النيابة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم، السجن 05 سنوات مع التنفيذ بحق الصحفي إحسان القاضي، الذي رفض الإجابة على أسئلة رئيسة المحكمة لـ"عدم توفر شروط محاكمة عادلة". وسادت وقائع الجلسة ملاسنة حادة بين الصحفي ودفاعه من جهة، والقاضية من جهة ثانية، وانتهت بوضع الملف في المداولة للنطق بالحكم الاحد المقبل.

وشملت طلبات النيابة غرامة بـ700 ألف دينار، والإقصاء من الوظائف العمومية لمدة 05 سنوات، ضد الصحفي، ومصادرة الاملاك والاموال والوسائل المتحصل عليها، من العائدات التي شكلت أساس التهمة، وغلق الحسابات البنكية لشركة "أنترفاس" الناشرة لـ"راديو أم" و"ماغراب ايمرجنت"، التي طالها التماس بـ10 مليون دينار غرامة.

وكان لافتا عند انطلاق المحاكمة، أن إحسان القاضي ودفاعه، مصممان على مقاطعة أسئلة القاضية لتحفظهما الشديد على المسار الذي اتخذته، بدء من توقيفه يوم 23 ديسمبر الماضي وحتى إحالة الملف على المحكمة من طرف غرفة الاتهام. وقال احسان أن أمر إيداعه الحبس المؤقت "غير قانوني"، وحاول أن يخوض في المآخذ على الاجراءات التي مرَ بها، لكن القاضية قاطعته مطالبة منه أن يهتم بالاسئلة التي ستطرح عليه، وتخص الوقائع التي على أساسها بنت النيابة لائحة الاتهامات التي تتضمن "تلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية لمصالح خارجية، من خلال استغلال مقر شركة (إنترفاس ميديا) لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص (راديو أم)، الذي يقوم من خلاله بعرض منشورات ونشرات للجمهور، من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

ولما ارتفعت نبرة الخطاب بين القاضية والصحفي، تدخل محاموه مطالبينها بأن تستمع منه للأسباب التي دفعته إلى "الصمت"، لكنها أصرَت على عدم العودة إلى الاجراءات السابقة التي اتخذتها القضية، مازاد الاجواء حدَة فقررت تعليق الجلسة، وعادت إلى القاعة بعد دقائق، وحاولت من جديد استجواب الصحفي، لكنه رفض معتبرا أن "الادانة ضدي جاهزة". ورغم انسحاب الدفاع معلنا المقاطعة، استمرت القاضية في طرح الاسئلة على إحسان الذي طلب منها في النهاية، عدم استخراجه من السجن يوم النطق بالحكم.

وحضر الجلسة ممثل سلطة الضبط للسمعي البصري، كطرف مدني على أساس أن المنصة الإخبارية التي يديرها إحسان، كانت تبث محتويات سمعية بصرية من دون رخصة.