سيدي بلعباس : إتلاف كميات معتبرة من عجينة "الزلابية" الفاسدة

مكنت عملية مراقبة كان قد اشرف عليها أفراد شرطة سيدي بلعباس من ضبط قنطار ونصف من عجينة فاسدة كانت تستعمل في تحضير الحلويات الرمضانية المعروفة بتسمية "الزلابية" إضافة إلى حوالي 40 كغ من الحلويات التقليدية غير الصالحة للاستهلاك البشري الأمر الذي عجل باتخاذ فوري قضى بإتلافها في مكان اكتشافها.

و مكنت العملية أيضا من الوقوف على مخالفة صاحب المحل للنشاط المدون في قيد السجل التجاري ، مع الإشارة إلى أن الحملة الرقابية شملت العديد من المحلات التجارية على اختلاف تخصصاتها وميدان النشاط على غرار ما كان عليه الأمر خلال اليوم الأول من أيام الشهر الفضيل حين تمكن أفراد الشرطة بالتنسيق مع ممثلي مديرية التجارة وترقية الصادرات من تدوين العديد من المخالفات خاصة على مستوى القصابات أين تم ضبط لحوم من مختلف الأنواع وهي مخزنة في أمكنة تفتقر لظروف النظافة.