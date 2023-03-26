توقيف مروج المؤثرات العقلية بالاغواط

استغلالا لمعلومات واردة إلى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط، بخصوص قيام شخص مشتبه فيه بنشاط يتعلق بالاتجار غير شرعي بالمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة بعد تكثيف الأبحاث و التحريات و بعد وضع خطة أمنية محكمة من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنة، الذي ضبط بحوزته 930 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وبعد استكمال الإجراءات الجزائية للقضية المتورط فيها المعني المتعلقة بــ: حيازة و نقل المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض البيع، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.