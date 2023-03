5 ans de prison fermes requis contre El Kadi Ihsane

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed a requis cinq ans de prison ferme à l'encontre du journaliste Ihsane El Kadi qui a refusé de répondre aux questions de la présidente du tribunal pour absence des conditions d'un procès équitable.

Après les altercations entre le journaliste et sa défense d'une part et la magistrate d'autre part, le verdict sera finalement prononcé le 2 avril prochain.

Le parquet a requis la « confiscation des biens et fonds », ainsi que « 5 années de privation de toute fonction publique en relation avec les motifs de la poursuite judiciaire ». Et « 10 millions de Da d’amende pour interface media avec confiscation des biens et matériels ».

Prévu initialement pour le 9 mars passé, le procès a été reporté en raison de l’absence du président de l’autorité de régulation de l’audiovisuelle (ARAV), qui s’est constitué partie civile dans le dossier deux mois après l’incarcération du prévenu.

Il est poursuivi pour quatre chefs d’inculpations à savoir « réception de fonds depuis l’étranger afin faire de la propagande politique », » réception de fonds depuis l »étranger pour commettre des actes contre la sécurité de l’État et l’unité nationale », « publication de tracts de nature portant atteinte à l’intérêt national » et « collecte de fonds sans autorisation ».