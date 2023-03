Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Kamel Bedari a affirmé ce dimanche que des chercheurs du centre de développement des technologies avancées ont inventé un appareil qui détecte et surveille les incendies.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite à ce centre, le ministre Bedari a expliqué que l'efficacité de cet appareil peut s'étendre jusqu'à 20 km et servira ainsi à protéger la faune et la flore des incendies.