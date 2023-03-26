مستغانم : إحباط محاولة إبحار سري لـ3 فتيات و قاصرين

تمكنت مصالح الشرطة بأمن مستغانم من إحباط عملية هجرة سرية عبر البحر انطلاقا من أحد شواطيء مستغانم و توقيف 15 شخص من بينهم 03 فتيات و قاصران و 04 مدبرين، من جنسية جزائرية ينحدرون من ولاية مستغانم .

العملية جاءت إثر معلومات تفيد أن مجموعة من الأشخاص متواجدون بشاطيء مولة بيقور بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر، وعليه

هرعت قوات الشرطة إلى عين المكان و قامت بملاحقة و توقيف سالفي الذكر. عملية تمشيط المكان أسفرت عن استرجاع قارب مطاطي و 10 دلاء سعة 30 لتر للواحد مملوءة بمادة البنزين، مجذافين و مضخة هوائية.

التحقيق في القضية مكن من التعرف على المدبر الرئيسي و توقيفه مع شركائه و البالغ عددهم 03 أشخاص. عن قضية تهريب المهاجرين بما فيهم قصر في إطار جماعة اجرامية منظمة، و الشروع في الهجرة السرية عبر منفذ غير حدودي، أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم سيحالون بموجبه أمام نيابة محكمة مستغانم .