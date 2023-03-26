عطاف يتلقى التهاني من نظيره الأردني

تلقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من أخيه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أيمن الصفدي، الذي هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية وتبادل معه التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية ، الاتصال شكل فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تجسيد التوجيهات السامية لقائدي البلدين، سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، لا سيما ما تعلق منها بإطلاق خط الطيران المباشر بين الجزائر-عمان وتفعيل لجنة التعاون الاقتصادي، فضلا عن تقوية التبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين. كما اتفقا على ضرورة برمجة الاجتماعات التحضيرية للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

ومن جانب آخر، تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا تقع في صلب أولويات العمل العربي المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية وما يعترضها من تحديات وكذا المساعي الرامية للم الشمل العربي واسترجاع الجمهورية العربية السورية مكانتها على الصعيدين الاقليمي والدولي.