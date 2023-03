COA: Adoption des bilans moral et financier

Les bilans moral et financier du Comité olympique et sportif algérien (COA) pour l'année 2022 ont été adoptés à l'unanimité par les membres de l'Assemblée générale, réunis samedi soir en session ordinaire à l'hôtel Aurassi (Alger), où ils ont validé également le programme d'activité de l'année 2023, ainsi que le budget prévisionnel pour la même année.

Il a été procédé également à l'élection de trois nouveaux membres au comité exécutif (quota fédérations olympiques) ainsi qu'à l'intronisation de quatre nouveaux membres à l'assemblée générale.

Il s'agit de Toufik Aalam, président de la fédération algérienne de tennis de table (FATT) qui a obtenu 83 voix, suivi de Moncef Zemouchi, président de la fédération algérienne de badminton (FAB), avec 62 voix et Kamel Saidi, président de la fédération algérienne d'haltérophilie (FAH), avec 60 voix.

Ils remplacent les trois anciens membres, qui ne figurent plus dans le bureau exécutif, à savoir : Charafeddine Amara (ex-président de la fédération de football), Habib Labane (ex-président de la fédération algérienne de handball) et Farhat Fazil (ex-président de la fédération algérienne de boxe).

Sur les 80 membres que compte l'assemblée du COA, 52 membres étaient présents à cette AGO, présidée par le nouveau ministre de la jeunesse et des sports et actuel président du COA, Abderrahmane Hammad.

Outre ces élections, les membres de l'assemblée ont accepté l'intronisation de quatre nouveaux membres à l’assemblée générale du Comité olympique et sportif algérien (COA), en application de l'article 7 des statuts de l'instance olympique et conformément au principe de la parité notamment dans le sens de la recommandation 11 de l’agenda 2020 du Comité International Olympique (CIO) qui favorise l’égalité des sexes.

Il s’agit de Lamia Aissioui (Raffle), Yasmina Azzizi (athlétisme), Leila Mehadjeri Eps Allalou (Voile) et Nassiba Laghouati (Football).