مباراة الجزائر -النيجر : إجراءات تسهيلية لأنصار المنتخب الوطني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني ، عن وضع جملة من الإجراءات التسهيلية لفائدة أنصار المنتخب الوطني.

وأوصح بيان لذات المصالح ، أنه بمناسبة مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره النيجيري، المقررة غدا 27 مارس 2023 بتونس، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات التسهيلية لفائدة أنصار المنتخب الوطني، على مستوى كافة مراكز شرطة الحدود البرية المتواجدة على مستوى ولايات الطارف وتبسة وسوق اهراس، لتسهيل خروج ودخول المناصرين عبر المعابر الحدودية.

كما تم بالمناسبة، تقديم النصائح والتوجيهات لفائدة سواق المركبات، لإتباع قواعد السياقة السليمة وضرورة احترام قانون المرور خلال تنقلهم.