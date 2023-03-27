ڨالمة: قتيل وخمسة جرحى في حادث مرور

لقي شخص حتفه وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث سير خطير وقت بإقليم بلدية سلاوة عنونة على الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ڨالمة وقسنطينة.

استنادا إلى خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة، فقد وقع الحادث في حدود التاسعة صباحا و25دقيقة، بالقرب من إحدى محطات البنزين ببلدية سلاوة عنونة، وتمثل في اصطدام عنيف بين سيارة أجرة من نوع "بيجو"505 وبين سيارة سياحية من نوع "بيجو"207 ، ما خلف مقتل سائق سيارة الأجرة البالغ 79سنة بعين المكان ، الذي تم إخراج جثته باستعمال أدوات القطع والتفكيك، وإصابة 05ركاب يبلغون بين 24سنة و75سنة، وهم أربعة رجال وامرأة واحدة حسب المصدر نفسه.

وقد تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين حساينية مدعمة بالوحدة الثانوية لحمام دباغ ، تدخلت بنقل جثة القتيل وإسعاف المصابين وإجلائهم إلى العيادة الصحية بهواري بومدين .