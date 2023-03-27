وفاة المجاهد عبد العزيز العيشي

توفي ليلة أمس الأحد إلى الإثنين المجاهد عبد العزيز العيشي الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية البليدة عن عمر ناهز 84 سنة، حسبما علم من مديرية المجاهدين وذوي الحقوق.

وكان المرحوم الذي ولد في 20 فيفري 1939 قد التحق بثورة التحرير سنة 1958 حيث كان يمتهن التمريض على مستوى الولاية التاريخية الرابعة وذلك إلى غاية سنة 1962.

وستقام جنازة المرحوم ظهر اليوم بمقبرة بواسماعيل بولاية تيبازة، وفقا لمديرية المجاهدين.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل بعث والي ولاية البليدة، أحمد معبد، برسالة تعزية لعائلة المرحوم.