"الخضر" في مهمة حسم التأهل

يراهن المنتخب الوطني الجزائري على حسم التأهل لنهائيات كاس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار مبكرا، عندما يتجدد لقاؤه بمنتخب النيجر، مساء اليوم الثلاثاء على الساعة الخامسة، بملعب رادس بالعاصمة تونس، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات.

يسعى "الخضر" لحجز مكانتهم في العرس الإفريقي القادم الذي ستحتضنه كوت ديفوار عام 2024 خلال مواجهة النيجر اليوم وتأكيد سيطرتهم على المجموعة السادسة، بعدما حقق رفقاء القائد رياض محرز ثلاثة انتصارات متتالية، ما يجعلهم بحاجة إلى نقطة وحيدة فقط لضمان التأهل بصفة رسمية.

ورغم سلسلة الانتصارات التي حققتها كتيبة المدرب جمال بلماضي في التصفيات لحد الآن، إلا أن الفوز بنتيجة ضئيلة في الجولة الثالثة على منتخب النيجر (2/1) بملعب نيلسون مانديلا الخميس الماضي لقي انتقادات واسعة بالنظر للصعوبات التي وجدها مدرب "الخضر" للظفر بالنقاط الثلاث، خاصة أن أشباله كانوا متأخرين في النتيجة ولم يحسموا المباراة لصالحهم إلا قبل دقيقتين عن نهاية الموعد الرسمي. وعليه سيكون الناخب جمال بلماضي أمام فرصة جديدة من أجل التدارك والرد على الانتقادات التي طالته رفقة لاعبيه في لقاء ملعب براقي من خلال تقديم أداء راق ومقنع أمام المنافس النيجري وحسم التأهل لنهائيات كاس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار مبكرا، قبل التفرغ في الجولتين المتبقيتين لضخ دماء جديدة والعمل على تحسين التنسيق والانسجام بين الخطوط.

ويتواجد المنتخب الوطني منذ أمس في العاصمة التونسية، حيث اكتفى زملاء يوسف بلايلي بحصة تدريبية واحدة قبل المباراة الثانية أمام النيجر خصصت للجانب التكتيكي ورسم الخطة التي سينتهجها أمام منافسه بعدما عمل على تصحيح الأخطاء وإعادة توزيع الأدوار، حيث توحي كل المؤشرات بأن الناخب الوطني جمال بلماضي سيعتمد على تشكيلة مغايرة تماما عن تلك التي اعتمد عليها في لقاء الجولة السابقة، خاصة أنه صرح بأنه سيقحم الثنائي توڤاي وحجام أساسيين لكن تألق جناح والفهامتون الإنجليزي أيت نوري يرشحه بقوة للظهور أساسيا مرة أخرى مثلما هو الحال بالنسبة للوافد الجديد شايبي.

واعترف الناخب الوطني لحظات قبل تنقل كتيبته إلى العاصمة تونس بصعوبة المهمة التي تنتظر "الخضر" أمام النيجر، معتبرا كل المواجهات في القارة السمراء صعبة وقوية بالنظر لتقارب مستوى المنتخبات، مستدلا بالقول "الكامرون تعادلت أمام ناميبيا وغانا تعادلت أمام أنغولا وأقولها وأعيدها لا يوجد لقاء سهل في إفريقيا"، مشددا على ضرورة العمل بجد في التدريبات تحسبا لمباراة النيجر والاستحقاقات المقبلة قائلا: "تحدثت في الندوة الصحفية السابقة عن اللاعبين الجدد ولم نتحدث عن النيجر، يجب أن نحترم جميع المنافسين".

وسيدير مباراة النيجر الجزائر المالي بوبو طراوري، بمساعدة مواطنه موديبو ساماري وزميلهما سيريدي سيديبي من غينيا كوناكري.