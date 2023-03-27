درك البليدة يحرر ثلاثيني تعرض للاختطاف والتعذيب

أثمر تدخل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في وادي العلايق، وبالاستعانة بالفرقة السينوتقنية ودرك موزاية، في البليدة ، من تحرير ثلاثيني في وقت قصير، تعرض للاختطاف والاحتجاز والتعذيب الجسماني، مما استدعى إسعافه وتحويله على جناح السرعة الى المستشفى .

تفاصيل العملية، تفيد أن الضحية تعرض إلى اختطاف واحتجاز بمكان معزول، وفور جمع بيانات ومعلومات حول عنوان الضحية، تحرك أفراد الدرك، وحاصروا المكان واستطاعوا الوصول إلى الضحية وإنقاذها، و الذي تم العثور عليه مصابا بجروح وكدمات بكامل جسمه، ليتوسع التحقيق بالقبض على عناصر العصابة، رغم محاولة المقاومة والإفلات، أين تم القبض على 03 مشتبه فيهم تراوحت أعمارهم بين 23 و 35 عاما، بارتكاب جرائم تكوين جمعية أشرار و الاحتجاز مع التعذيب، و تكوين عصابة وحيازة والمتاجرة في مهلوسات، و حمل أسلحة بيضاء، فضلا عن حجز مبلغ مالي، يمثل عائدات مبيعات الممنوعات وأسلحة بيضاء .