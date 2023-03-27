غليزان: مفتشية التجارة توضح حول أزمة الحليب

عاشت منطقة الظهرة في غليزان أزمة حليب مدعم سيما خلال شهر رمضان أين يتزايد الطلب على هاته المادة الأساسية الضرورية لكل بيت، وعادت الطوابير من جديد أمام نقاط بيع الحليب.وحول هذا الإشكال كانت لنا جلسة مع رئيس مفتشية التجارة لمازونة الذي أرجع هذا التذبذب وقلة الكمية المعطاة إلى العطب الذي أصاب فجأة آلة التعبئة الرئيسية لملبة بن عولة التي كانت تنتج 14563 لتر يوميا من الحليب المدعم المباع للمواطن ب 25 دينار،فانخفظ بذلك الإنتاج كثيرا إلى 3000 لتر يوميا، مع العلم أن هذا الحليب بغض النظر عن توزيعه عبر دائرتي مازونة وسيدي أمحمد بن علي فكذلك ينقل إلى عدة بلديات بولاية غليزان بخاصة مناطق الظل.

واستطرد محدث الخبر يوضح أن الأزمة التي دامت ثلاثة أيام و أحدثت تذبذبا قد حلت وعاد إنتاج الحليب المدعم إلى الكمية المعتادة.

وعلى سبيل المثال فبلدية مازونة تتحصل على 3700 كيس يوميا وبلدية القطار 2000 كيس ومديونة 2500 كيس وبلدية بني زنطيس تصلها كمية مقدرة بألف لتر.

ليبقى الإشكال مطروحا بالبلدية الأم سيدي أمحمد بن علي التي تصلها كمية قليلة جدا مقارنة بباقي البلديات وهي ألف لتر يوميا،فوجب على القائمين على هذه المادة رفع الكمية لسد متطلبات الساكنة علما أن سكان بعض مناطق الشلف يقتانون حاجياتهم من سيدي أمحمد بن علي عاصمة الظهرة.

من جانب آخر أشار محدثنا أن المنطقة تشهد تدعيما من ملبنة تسالة ببلعباس حيث تزوج المنطقة ب 3600 لتر.

من جهته، أوضح مسؤول ملحقة التجارة بدائرة سيدي أمحمد بن علي أن أعوانه في مرافقة ومراقبة يوميا لنقاط بيع الحليب المدعم عبر بلديات سيدي أمحمد بن علي ومديونة وبني زنطيس. ويرى أن الأزمة تارة يفتعلها المواطن من خلال الطوابير اليومية لاقتناء الحليب.