تفاصيل زيارة بلعريبي إلى ملعب الدويرة

قام اليوم الإثنين ، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي بزيارة عمل وتفقد إلى ملعب الدويرة بالجزائر العاصمة.

و استهل بلعريبي الزيارة بتفقد أشغال تركيب الكراسي والتي بلغت نسبة إنجازها 98%، لينتقل بعد ذلك إلى أرضية الملعب التي إنتهت بها أشغال وضع الطبقة الهجينة.

و وفق الصفحة الرسمية لوزارة السكن والعمران على الفايسبوك، فإن الوزير تنقل بعد ذلك إلى الطابقين السفليين الأول والثاني لمعاينة مدى تقدم نسبة الأشغال خاصةً تلك المتعلقة بالربط بمختلف الشبكات.

كما أمر بلعريبي مؤسسة الإنجاز الصينية بتسريع وتيرة الأشغال، ليجتمع بعد ذلك مع القائمين على المشروع وكذا مؤسسة الإنجاز والمؤسسات المناولة.

من جهته قدم مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة رزنامة الأشغال المتبقية وكذا رزنامة المعدات التي يستوجب اقتناءها، لتكملة المشروع كتلك المتعلقة بنظام التهوية، نظام صرف الدخان ومعدات السباكة.

وفي السياق ذاته ، تم التطرق إلى جملة الأشغال المتبقية خاصة فيما يخص المدرجات التي تربط الملعب بالسقف الخارجي، وكذا المدرجات التي تربط مركز القيادة والتحكم مع ذات السقف. وبخصوص تحضير الأرضية الخاصة التي تتمركز فيها كاميرات التلفزيون، تم تحديد أماكن تموضعها مع مكتب الدراسات مع تحديد المساحة الضرورية لوضع الخزانات الكهربائية والمقدرة بـ 08 خزانات.

وفي ختام الزيارة، ألح الوزير على البدء في أشغال تركيب الألياف البصرية والبالغ طولها 110 كلم على مستوى المشروع، والتي تسمح بالإنطلاق في أشغال تركيب الكاميرات ونظام الصوت على مستوى الملعب.