سيدي بلعباس: حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية

أحكمت قوات الشرطة بالأمن الحضري السابع بأمن ولاية سيدي بلعباس قبضتها على ما يعادل الـ 4122 قرص مهلوس إضافة إلى ما يعادل الـ 27 مليون سنتم اعتبرت من عائدات ترويج ذات السموم ، وذلك بالموازاة مع توقيفها لشخص في العقد الرابع من العمر كان قد تورط في حيازة ونقل هذه الأقراص الطبية المعروفة بمفعولها المخدر المصنف "على درجة عالية من الخطورة".

وكان المروج المذكور قد أوقف عندما كان بصدد الترويج لسمومه باستعمال مركبة سياحية، وهو الذي تم تقديمه أمام نيابة سيدي بلعباس بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.