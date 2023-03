Détails de la visite de Belaribi au stade de Douera

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville Mohamed Tarek Belaribi a effectué ce lundi, une visite de travail et de prospection au stade de Douera à Alger.

Le ministre a entamé sa visite par la proespection de l'opération du montage des sièges qui a atteint un taux d'avancement de 98%, avant de se rendre sur la pelouse du stade dont les travaux se sont achevés.

Le ministre Belaribi a ensuite inspecté les 1et et 2ème niveau des tribunes et leur connexion aux différents réseaux .

il a, enfin, ordonné à l'entreprise de réalisation chinoise d'accélérer le rythme des travaux avant de se réunir avec les responsables du projet, les entreprises de réalisation et entreprises d'entreprenariat.