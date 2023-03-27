أرقام مهولة لمواد موجهة للمضاربة

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، عن أرقام مهولة للمضاربة غير المشروعة تم تسجيلها إلى غاية 22 مارس.

وحسب الأرقام التي قدمها وزير التجارة للإذاعة الجزائرية، تم تسجيل 32130 تدخل مكن مصالح الرقابة من تسجيل 48 جنحة وتحرير 48 محضر متابعة قضائية.

بالإضافة الى ذلك، قامت مصالح الرقابة بحجز 690.89 طن من المواد الغذائية بقيمة إجمالية، تقدر بـ 173.24 مليون دينار.

وأضاف الوزير، أنه تم تسجيل 25.092 تدخل بالنسبة للتجارة التجزئة بنسبة 78 بالمائة، و5.902 تدخل في التجارة بالجملة بنسبة 18 بالمائة.

وتتعلق السلع موضوع المضاربة في الزيت التي قدرت بـ 95.482 ألف لتر، الحليب بـ 7888 لتر، السكر 11.04 طن، وكميات جد معتبرة من الخضر والفواكه، لاسيما التفاح 243.86 طن ومواد مختلفة تمثلت في البطاطا والبصل ومواد أخر، بكمية 252.273 كم مع حجز 23.590 بيضة.