عطاف يبحث مع نظيره السوداني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوداني، علي الصادق علي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التشاور والتنسيق حول مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الاقليمي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم الإثنين.

وجاء في البيان "تلقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من أخيه وزير الخارجية لجمهورية السودان الشقيقة، علي الصادق علي، خصص أساسا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب التشاور والتنسيق حول مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الاقليمي.

كما شكل الاتصال فرصة للوزير علي الصادق علي لتقديم تهانيه للوزير أحمد عطاف بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية".

وخلال محادثاتهما، أعرب الوزيران عن "اعتزازهما بعلاقات الأخوة والتعاون والتضامن التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين تطلعهما للعمل سويا نحو استكشاف الآفاق الواعدة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين.

كما جدد عطاف بهذه المناسبة تضامن الجزائر الدائم مع السودان الشقيق في كل ما يدعم أمنه و استقراره ويضمن استعادة مكانته الطبيعية في المنظمة القارية"، حسب ذات البيان.

وفيما يخص التنسيق السياسي، تبادل رئيسا دبلوماسية البلدين الرؤى حول عدد من الملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما جددا التأكيد على "أهمية إصلاح وتعزيز العمل العربي المشترك حفاظا على الأمن القومي العربي بكافة أبعاده"، يضيف بيان الوزارة.