"مشكل الندرة غير موجود بالجزائر"

قال وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني ان مشكل الندرة على مستوى المواد الأولية واسعة الاستهلاك غير موجود في الجزائر معتبرا أن الخلل والإشكال كان حول عملية التوزيع وتنظيمها.

وكشف زيتوني للإذاعة الجزائرية اليوم الاثنين عن اعتماد الوزارة جملة من التحسينات على خطة العمل من أجل بلوغ الأهداف التي وضعتها الدولة الجزائرية لضمان وفرة الإنتاج وحسن التوزيع وضبط السوق الجزائرية.

وأوضح زيتوني أن وزارة التجارة تعتمد على مقاربة تعتبر التجار والمتعاملين الاقتصاديين شركاء في العملية الاقتصادية وتأخذ كذلك بعين الاعتبار بأن الأرضية الصلبة والعمل الأساسي في العملية التجارية هو التاجر في حد ذاته والمتعامل الاقتصادي والمصنع ورجال الأعمال بالإضافة إلى شركائها الأساسيين من المجتمع المدني والفاعلين في هذا القطاع على غرار الجمعيات كجمعية المستهلكين وجمعية المهنيين معتبرا في السياق ذاته وزارة التجارة "فاعلا" يعمل على تجاوز كل التحديات و الصعاب التي تواجه بقية الفاعلين الاقتصاديين .

وبحديثه عن الإجراءات المتخذة تزامنا والشهر الفضيل أكد وزير التجارة فتح 475 سوق جواري لحد الآن من أصل 551 سوق تمت برمجته على مستوى كل دائرة لضمان وصول المادة الأساسية للمواطن.