حملة تحسيسية من مخاطر السرعة قبيل الإفطار بالاغواط

قامت مصالح امن ولاية الاغواط في إطار الحملة التحسيسية التوعوية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني حول أخطار الاستعمال المفرط للسرعة قبيل الإفطار تزامنا مع شهر رمضان تحت شعار " معليش التأخير...المهم نوصل بخير "،بتنظيم نشاطات تحسيسية توعوية لفائدة سائقي المركبات بمختلف أصنافها و كذا لسائقي الدراجات النارية، على مستوى الحواجز ونقاط المراقبة المتواجدة عبر قطاع الإختصاص،

تم خلالها توزيع مطويات و كذا تقديم نصائح و إرشادات تدعو هؤلاء السائقين لتجنب الاستعمال المفرط للسرعة قبيل الإفطار.

كما شاركت ذات المصالح في الحملات المنظمة خلال هذا الشهر الفضيل لفائدة مستعملي الطريق في مجال السلامة المرورية، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني و كذا الحماية المدنية .

ب وسيم