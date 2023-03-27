فتح تحقيق بشأن انفجار المدية

قرر اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية بفتح تحقيق في حادث تسرب وانفجار الغاز بالمسكن الفردي ببلدية المدية الذي خلف ثمانية جرحى.

وفي بيان صحفي صدر عن النيابة العامة لمحكمة المدية جاء فيه انه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية الراي العام انه بتاريخ 27 مارس وقع انفجار للغاز بإحدى شقق حي مصلى بالمدية تسبب في إصابة ثمانية أشخاص بجروح وتضرر الشقتان المحاذيتان للمسكن الذي وقع به الانفجار، وعلى اثر تنقل وكيل الجمهورية رفقة مصالح الامن الى مكان وقوع الانفجار وبعد إجراءات المعاينة اللازمة امر بفتح تحقيق للوقوف على ظروف هذا الحادث وأسبابه، على أن يشمل ذلك مدى الالتزام بمعايير السلامة والأمن الخاصة بالتجهيزات الكهرومنزلية.