تلمسان: حجز كمية المؤثرات العقلية

حل تمكنت مصالح أمن دائرة منصورة التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف إمرأة مشتبه فيها في قضية حيازة المؤثرات العقلية.

وجاءت القضية بناء على معلومات مفادها قيام شخص ببيع وترويج الأقراص المهلوسة بطريقة غير مشروعة على مستوى مدينة تلمسان.

والعمل الميداني لعناصر الشرطة بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا أسفر عن توقيف إمراة مشتبه فيها في العقد الرابع من العمر، وضبط وحجز بحوزتها كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 269 قرص، وقطعة صغيرة من المخدرات، بالإضافة الى مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 11710 دج، و كذا سلاح أبيض سكين أوكابي و مقص حديدي. بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيها عن قضية " الحيازة على مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا بصفة غير شرعية لغرض الترويج، الحيازة على المخدرات كيف معالج لغرض الاستهلاك الشخصي " قدمت بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

من جهتها باشرت مصالح أمن ولاية تلمسان عمليات أمنية مشتركة مع مصالح الدرك الوطني تلمسان وذلك موازاة مع حلول شهر رمضان المعظم حيث مست هذه العمليات الأمنية ولاية تلمسان والدوائر التابعة لها بما فيها مغنية، الحناية، الرمشي، شتوان، أولاد ميمون، باب العسة، الغزوات، سبدو، مع تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية و التقنية، حيث تهدف هذه العمليات الأمنية الى تضييق الخناق على الشبكات الاجرامية والحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته خصوصا خلال الشهر الفضيل، خاصة خلال الفترة المسائية و الليلية، التي تعرف حركية واسعة للمواطنين، مع تأمين محيطات المساجد والأماكن والساحات العمومية التي يتوافد عليها المواطنين، أيضا مداهمة النقاط السوداء و الأماكن المشبوهة بالمدن، ناهيك عن تنقيط الأشخاص والمركبات.