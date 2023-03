Le ministre de la jeunesse et des sports Abderrahmane Hamad a reçu, ce lundi, au siège de son ministère, la boxeuse championne Imane Khelif, accompagnée du staff technique et médical de la sélection nationale de la boxe féminine.

Le ministre a affirmé son soutien entier à la championne Imane Khelif et exprimé l'intérêt que portent les hautes autorités du pays pour la réhabilitation de la boxeuse Imane Khelif, suite à son exclusion de la finale de la catégorie -66kg qui a eu lieu en Inde.