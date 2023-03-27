ربيقة يتحدث عن التوثيق الالكتروني للذاكرة الوطنية



سألت الخبر العيد ربيقة وزير للمجاهدين وذوي الحقوق، ما إذا كانت الجزائر متأخرة في مجال التوثيق الالكتروني للذاكرة الوطنية، فرد بالقول أنه لا يشاطر هذا الرأي، متحدثا عن مجهودات وطنية وصفها بـ:"الجبارة" في اطار عمل حكومي منسجم.

قال ربيقة من بشار، وتحديدا في ندوة صحفية على هامش زيارته للمدينة الحدودية موغل أن برنامج هذا العمل الحكومي ينطلق من تعهدات رئيس الجمهورية البرنامج الحكومي المصادق عليه. الذي يأتي حسب تصريحه تجسيدا لتوجيهات السيد الرئيس.

وأضاف ربيقة أن قطاعنا الوزاري يعمل على النهوض بهذا المجال أي التوثيق الالكتروني للذاكرة الوطنية من خلال المتاحف سواء المتحف الوطني للمجاهد أو المتاحف الجهوية أو المتاحف الولائية، مؤكدا أن دائرته تعمل في هذا السياق، مستدلا بكثير من الأعمال على غرار المنصات الرقمية، كمنصة "جزائر المجد" الذي تم اطلاقها بمناسبة الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، إلى جانب كثير من التطبيقات السارية الأن.

و أفاد ربيقة أن هناك أعمال أخرى على غرار أفلام روائية مطولة منجزة بتقنية ثلاثية الابعاد، تم اعدادها بسواعد وطاقات شبابية جزائرية بحتة.

و اعتبر ربيقة أن كثير من الأعمال التي تهتم بهذا الجانب هي في طور الاعداد، قائلا:" حتى الأن بالنسبة للملاحم المنجزة بمناسبة ستينية الاستقلال، أعدت بكل أدوات الابهار البصري والتكنولوجيات المستخدمة، فمجهودات الشباب معتبرة الأن في هذا المجال، نشركهم في سياق الاهتمام بالذاكرة الوطنية من خلال الرقمنة والعصرنة."