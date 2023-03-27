حجز 50 ذبيحة أغنام بالبويرة

. كشف بيان لخلية الاعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني،بالبويرة أنه في إطار تأمين الشهر الفضيل، وتنفيذا للتعليمات المتعلقة بحماية صحة المستهلك وقمع الغش، تم وضع جملة الإجراءات والتدابير متمثلة في تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة لمختلف الوحدات العملياتية ، بالإضافة إلى مداهمة أوكار الجريمة المعروفة بولاية البويرة ، وكشف في ذات البيان أنه أسفرت النتائج لعمليات متفرقة عن حجز 50 ذبيحة أغنام من جنس أنثى، كانت موجهة لغرض التسويق والإستهلاك البشري دون خضوعها للمراقبة البيطرية. وأضيف أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات ضد المخالفين . :