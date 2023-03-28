طاسيلي للطيران تعزز رحلاتها نحو هذه الوجهة

قررت شركة طاسيلي للطيران توسيع برنامجها المنتظم للنقل الدولي بوضع رحلة أسبوعية ثانية بين قسنطينة وستراسبورغ (فرنسا) ذهابا وإيابا، حسبما أعلنته أمس الإثنين شركة النقل الجوي في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر، أنه ابتداء من الإثنين 3 جويلية 2023 ستضع طاسيلي للطيران رحلة جوية ثانية قسنطينة-ستراسبورغ-قسنطينة ذهابا وإيابا في نفس اليوم (الإثنين).

وأضافت الشركة أن "هذه الرحلة الجديدة المبرمجة كل إثنين خلال فصل الصيف تأتي لتعزز الرحلة الموجودة قسنطينة-ستراسبورغ-قسنطينة المنظمة كل يوم سبت على متن طائرة بووينغ "737-800 "NG التابعة للشركة".

وعليه يمكن للمسافرين الراغبين في الالتحاق بهذه الرحلة حجز تذاكرهم عبر البوابة الإلكترونية لطاسيلي للطيران وشراء التذاكر عبر نظام الدفع الإلكتروني الجديد من الخارج (إيتا باي) أو التقرب من شبكة الوكلاء المعتمدين.