الطرقات تودي بحياة 24 شخصا في ظرف أسبوع

توفي 24 شخصا فيما أصيب 1390 آخرون بجروح في 1221 حادث مرور وقع في الفترة ما بين 19 و25 مارس الجاري، حسب ما أوردته، اليوم الثلاثاء، حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وتشير ذات المصالح إلى أن "أثقل حصيلة سجلت في ولاية وهران، بوفاة شخصين بمكان الحادث وجرح 44 آخرين، وذلك إثر وقوع 40 حادث مرور".

وعموما، سجلت وحدات الحماية المدنية 21906 تدخلا، إثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف المواطنين، شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء تلك المتعلقة بحوادث المرور أو الحوادث المنزلية والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

ففيما يخص الحرائق، قامت هذه الوحدات بـ "909 تدخلا، سمحت بإخماد 604 حريق من مختلف الأصناف، كان أهمها بولاية الجزائر التي أحصت 79 حريقا، ثم البليدة التي وقع بها 32 حريقا متبوعة بالشلف التي سجل بها 26 حريق"، يضيف المصدر ذاته.

وعلى صعيد آخر، أحصت وحدات الحماية المدنية "13369 تدخلا للإجلاء الصحي، سمح بإسعاف وإجلاء 13057 جريحا ومريضا إلى المستشفيات".

كما قامت أيضا -يتابع نفس المصدر-بـ "إنقاذ 410 شخصا في حالة خطر"، فضلا عن "تغطية 4597 عملية إسعاف".