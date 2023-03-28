تيبازة: 30 مليون دينار لفائدة العائلات المعوزة

وزعت السلطات الولائية بتيبازة مبلغ 30 مليون دينار كإعانات على العائلات المعوزة بـ27 بلدية بالولاية، خلال الشهر المعظم.

وأشارت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية تيبازة إلى أنه وفي إطار العمليات التضامنية خلال شهر رمضان المعظم 2023 وبعد منح الوزارة لمبلغ 30.000.000 دج لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لفائدة العائلات المعوزة، تم توزيعها كإعانات على 27 بلدية بإشراف من والي الولاية.

واستفادت مختلف الشرائح من هذه الإعانات، إضافة إلى مساعدة المحسنين من تجار وحرفيين التي بلغت إلى غاية 26 مارس 2023، ما يقدر بـ 3774 قفة تم توزيعها على بعض البلديات نظرا لتسجيل عائلات معوزة بها لم تستفد من المنحة المالية لشهر رمضان بتوجهات من الوالي والعملية متواصلة إلى غاية الانتهاء منها.