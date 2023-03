Accidents de la route: 24 morts en une semaine

Vingt-quatre personnes sont mortes et 1390 autres ont été blessées dans 1221 accidents de la circulation survenus durant la période du 19 au 25 mars, à travers le pays, indique, mardi, un bilan hebdomadaire de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Oran avec deux (2) personnes décédées et 44 autres blessées suite à 40 accidents de la circulation, précise la même source.

En ce qui concerne les secours à personnes, la PC souligne que 13369 interventions ont été effectuées et ont permis la prise en charge de 13057 blessés et malades traités avant de procéder à leurs évacuation vers les structures sanitaires.

Les secours PC sont intervenus également 5472 fois pour sauver 410 personnes en situation de danger et exécuter 4597 autres opérations diverses d'assistance.

Durant la même période, les mêmes secours sont, en outre, intervenus pour l'extinction de 604 incendies, urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés au niveau des wilayas d'Alger (79 incendies), Blida (32) et Chlef (26), conclut le communiqué.