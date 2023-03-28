مستغانم: حجز أقراص مهلوسة داخل مقر الأمن

ألقت شرطة مستغانم القبض على أحد مروجي المهلوسات داخل مقر الشرطة وبحوزته كمية من هذه السموم.

القضية جاءت على إثر تقدم المتهم (24 سنة) إلى مصلحة الأمن الحضري الخامس من أجل تقديم شكوى خيانة الأمانة ضد أحد معارفه طالت دراجته النارية، وبموجب إجراء احترازي نظرا للاشتباه فيه تم إجراء عليه عملية التلمس الجسدي أين عثر بحوزته على كبسولتين من المؤثرات العقلية نوع بريقابالين حجزت منه.

التحقيق في القضية مع سالف الذكر، مكن من التعرف على ممونه بالمؤثرات العقلية والذي يعتبر ذات الشخص الذي سلبه دراجته النارية، وبموجب إذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم لمسكنه تم استرجاع الدراجة النارية محل خيانة الأمانة، كما تم حجز منه 39 كبسولة نوع بريقابالين ضبطت بحوزته .

عن تهمة ترويج المؤثرات العقلية أنجزت ضدهما ملفات إجراءات قضائية أحيلا بموجبها أمام نيابة محكمة مستغانم، وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حق أحدهما حكم بسنة حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50000 دج، وشهرين حبس نافذة دون الإيداع في حق المشتبه فيه الثاني.