غليزان: تدعيم مازونة باللحوم البيضاء

تدعمت بلدية مازونة في غليزان خلال هذه الأيام الرمضانية باللحوم البيضاء المدعمة والبالغ سعرها 350 دينار كما أقرته الحكومة، وهذا من مجمع تربية الدواجن للغرب فرع بوقيراط بمستغانم.

وقد بلغت الكمية لحد الآن أزيد من ألفي كيلوغرام تهافت عليها المواطنون بالنظر إلى سعرها المقبول مقارنة بأسعار الدواجن في باقي الأسواق التي قاربت 400 دينار. وقد هيأت مديرية التجارة بالتنسيق مع مصالح بلدية مازونة المقر السابق للألبسة كمكان لتسويق هاته اللحوم.

وفي ذات السياق وعد مسؤول المجمع أنه يستمر في تزويد المنطقة بالدجاج طيلة شهر رمضان المبارك، حيث يسهر على عملية التنظيم مفتشية التجارة رفقة مصالح الأمن. بالموازاة صرح حبيب مكي دواجي رئيس مفتشية التجارة لـ"الخبر" أن ثمة إمكانية لتزويد المنطقة باللحوم الحمراء المدعمة.