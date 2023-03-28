والي تلمسان يزور مطاعم الرحمة

قام أمومن مرموري والي ولاية تلمسان بحضور مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن والسلطات المحلية لدائرة تلمسان بزيارة إلى بعض مطاعم الرحمة لعابري التي فتحت أبوابها خلال شهر رمضان المبارك لاستقبال عابري السبيل والفئات المحتاجة والأشخاص دون مأوى من جمعيات ومواطنين وفعاليات المجتمع المدني.

واستهل الوالي زيارته بالتوجه إلى مطعم "شربال" ببلدية تلمسان أين عاين كافة الإجراءات المتخذة لإنجاح هذه العملية التضامنية، كما اطلع على ظروف تحضير الوجبات التي تقدم في هذا الإطار.

ليتوجه بعدها إلى مطعم الرحمة الكائن بجوار البريد المركزي بوسط مدينة تلمسان أين كانت له وقفة أخرى، حيث أكد على ضرورة المحافظة على نظافة المكان والمعدات المستعملة في هذه العملية.

وفي لقاء له مع القائمين على المطعم ثمن الوالي الجهود التضامنية المبذولة من قبل المتطوعين عبر كامل تراب الولاية معتبرا أن الانتشار الكافي والمتزايد لمطاعم عابري السبيل الخاصة وما تعكسه هذه المطاعم من صور ومشاهد التضامن الاجتماعي والتكافل بين الجزائريين لهو دليل على القيم النبيلة التي يتمتع بها مجتمعنا.