البليدة: تأخر صب منحة البطالة يستنفر الطلبة البطالين

أثار تأخر صب منحة البطالة لشريحة الطلبة الذين أنهوا دراستهم الأكاديمية، غضبا وسخطا وفوضى بينهم، خاصة عند علمهم بأن السبب تقني، ويعود لخلل في النظام، وإدراجهم ضمن خانة الطلبة المتمدرسين، وهو ما جعلهم يتوافدون على وكالات التشغيل الوطنية للسؤال عن السبب، ودفع بتمثيليات طلابية إلى دعوة المصالح الوصية، معالجة الخلل والخطأ وتصحيحه، لتمكين هؤلاء الطلبة البطالين الاستفادة من منحتهم، خصوصا ونحن في هذه الأيام الروحانية الرمضانية.

وأوضح الطلبة اليوم لـ"الخبر"، أنهم تفاجأوا للتأخر في صب منحتهم، والتي انتظروها في هذا الوقت بصبر كبير، للاستفادة منها وصرفها في ضروريات بسيطة، تسد حاجتهم والسؤال عن المصروف لدى أوليائهم، وأنهم وأمام تأكدهم من عدم صبها في حساباتهم البريدية، تنقلوا على مصالح وكالة التشغيل الوطنية وفروعها عبر الولايات، واستفسروا عن السبب من وراء ذلك، واتضح بأن خطأ أو خلل تقني وقع على مستوى منظومة "البروغريس"، والتي جعلتهم وحولتهم إلى طلبة متمدرسين، وليسوا متخرجين أنهوا مشوارهم الجامعي، وأن الخطأ لا يمكن أن يتحملوه أو يعود لملفاتهم، بحكم أنه سبق وأن استفادوا من المنحة في الشاهر الماضية، والحال أيضا تم تسجيله مع طلبة جدد، كان يفترض أن يتحصلوا على منحتهم الأولى في هذه الأيام، لكن يبدو ذلك أنه سيتأخر ويتأجل إلى موعد آخر.

وأمام ما حصل، أوضح بدوره المتحدث باسم الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين بويعقوب نورالدين، بأنهم يرفعون نداء مستعجلا على مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأجل التدخل وعلاج وإصلاح الخلل، الذي تأكد حدوثه على مستوى منظومة "البروغريس"، والتنسيق مع وكالة التشغيل الوطنية، لتمكين "الطلبة العالقة منحتهم الاستفادة واستغلال هذه المنحة في أوانها"، إلى أن يتم توفير لهم مناصب عمل دائمة، خصوصا وأن الضحايا لا يتحملون مسؤولية ما حدث معهم.