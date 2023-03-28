تعليم عالي: إطلاق منصات رقمية لتشجيع الابتكار

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على إطلاق منصات رقمية جديدة تتمحور حول تسهيل نجاح الطالب ومجال الابتكار البيداغوجي وعصرنة القطاع.

ولدى إشرافه على إطلاق هذه المنصات بمقر الوزارة، أكد بداري على أهمية "تسهيل نجاح الطالب في مختلف مراحل مساره التكويني من التوجيه إلى التخرج وصولا إلى الانخراط في الحياة المهنية وأيضا في مجال الابتكار البيداغوجي وعصرنة الحوكمة بمختلف جوانبها".

وأوضح أن إطلاق هذه المنصات الجديدة يندرج ضمن "سياسة أكثر وضوحا وفي إطار تنفيذ المخطط الرئيسي للرقمنة الذي تبنته الوزارة، والذي يتمركز حول 7 محاور استراتيجية و16 برنامجا استراتيجيا و102 برنامج عملياتي يجب تحقيقه إلى غاية ديسمبر 2024 وهي تتيح فرصا خدماتية لمختلف الفواعل الجامعية".

وأشار الوزير إلى أنه بإطلاق المنصات الجديدة "يصل مجموع المنصات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحد الآن إلى 29 منصة"، وهو ما يعتبر --مثلما قال-- "مؤشر نجاح تمكن من تحقيقه مهندسو وأساتذة القطاع".

وتقدم المنصات الجديدة التي تم إطلاقها اليوم خدماتها في مجالات تسيير الموارد البشرية، المكتبات الجامعية، الإيواء، متابعة استثمارات القطاع وكذا متابعة التكوين الأولي في الدكتوراه، بالإضافة إلى منصة موجهة لفائدة تلاميذ الثانويات تحت عنوان "اسألني".