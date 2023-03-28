الشروع في تسجيل تلاميذ الأولى ابتدائي

كشفت مصالح وزارة التربية الوطنية، عن موعد انطلاق عملية تسجيل الأطفال بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2023 2024.

وأفادت مراسلة للوزارة، مؤرخة في 27 مارس 2023، أنه في إطار التحضير للدخول المدرسي المقبل 2024/2023، على مديريات التربية التقيد بالترتيبات التي ينبغي اتخاذها لتنظيم تسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري.

وأوضحت المراسلة أن التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2024/2023 يخص الأطفال المولودين ما بين أول جانفي و31 ديسمبر 2017، ويتم تسجيل الأطفال حسب المقاطعات الجغرافية للمدارس الابتدائية، لضمان توزيع متوازن للمتمدرسين على الهياكل المدرسية، وفق الشروط المنصوص عليها.

وبخصوص فترة التسجيل، أشارت المراسلة أن فترة التسجيل تحدد من 2 أفريل إلى 31 ماي 2023 مع إمكانية فتح فترة استثنائية خلال شهر سبتمبر 2023 لتسجيل الأطفال الذين لم يتمكنوا من ذلك في الفترة المحددة.