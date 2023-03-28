تلمسان: عمال الجزائرية للمياه ينتفضون

يبدو أن الصراع الذي تعرفه وحدة الجزائرية للمياه في تلمسان بين الفرع النقابي وبقية الفروع النقابية التابعة للوحدات المنتشرة عبر الولاية لن ينته إذ رد بعض المنتسبون للفروع النقابية على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الفرع النقابي الولائي يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على الوعود التي لم تفِ بها الإدارة والعقوبات التي تم اتخاذها بحق العمال. لهذا قام المناهضون للمكتب الولائي من بقية الفروع النقابية بوقفة مماثلة اليوم الثلاثاء أمام مقر الوحدة الولائية.

وجاءت هذه الوقفة لرفض التصرفات غير المسؤولة للأمين الولائي النقابي حسب قولهم، ومطالبة المكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بتلمسان والاتحاد الوطني بالمصادقة على سحب الثقة من الفرع النقابي الولائي.

وأكد المحتجون أن المشكلة ليست في مديرة الوحدة ولكن المشكلة في النقابة. ورفع المحتجون عدة لافتات تحمل الكثير من العبارات منها لا للعب على مشاعر العمال، طفل يلعب بعقول الإطارات، تطبيق سحب الثقة مطلب عمالي، لا للفتنة مع الاستقرار. واتهموا المنسق أيضا بتطبيق سياسة فرق تسد وتهميش المكتب الوطني للأعضاء الشرعيين والتعامل مع أشخاص آخرين سحبت منه الثقة وفاقدين للشرعية عدم المساواة بين العمال في التسوية والترقية مع إقصاء شريحة واسعة من العمال لحاجة في نفس يعقوب. وشارك في الوقفة نقابيون لمكاتب سبدو، أولاد ميمون، الرمشي، مغنية، ندرومة، تلمسان والغزوات، وأوضح المحتجون أنهم يقدمون الدعم الكامل لمديرة الوحدة.