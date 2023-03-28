عطاف يجدد موقف الجزائر حول الأزمة الليبية

تلقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من قبل نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، التي هنأته بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وحسب بيان وزارة الخارجية، "استعرض الطرفان العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها، فضلا عن مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي. كما تبادلا وجهات النظر حول آفاق تجاوز العقبات التي تعترض مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، حيث جدد الوزير عطاف تضامن الجزائر الدائم مع دولة ليبيا الشقيقة في كل ما يدعم وحدتها ويكرس توافق أبنائها بشأن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنهي الانقسامات وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي".

من جانبها "ثمنت الوزيرة نجلاء المنقوش دعم الجزائر الثابت لأمن واستقرار ليبيا، مشيدة في ذات السياق بالعمق التاريخي والطابع المتميز للعلاقات الأخوية الجزائرية-الليبية وكذا بالآفاق الواعدة لتقويتها استجابة لتطلعات وآمال الشعبين الشقيقين" يضيف البيان.