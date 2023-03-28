حجز مواد غذائية موجهة للتصدير

إثر معالجة ملفات التصاريح الجمركية لثلاث عمليات جمركة لبضائع موجهة للتصدير، رفعت مصالح الجمارك ثلاث مخالفات جمركية تتعلق بتصريح خاطئ من حيث تعيين البضائع وكذا الكميات المصرح بها، سجلتها مصالح المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية التابعة لمصالح الفرقة المتعددة المهام للجمارك، مفتشية الأقسام للجمارك بالجزائر تجارة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر ميناء.

وتم حجز 1235 طرد من العجائن الغذائية و400 طرد من الطماطم المصبرة و383 طرد بسكوت و106 طرد من مسحوق العصير و160 طرد و 189 كغ من الفلان (flan) و18 طرد من الحلوى و126000 حزمة من ورق الديول و 840 لتر من زيت الزيتون و529,5 كلغ من مادة السمن و133,2 كلغ من مسحوق مادة الأرز و80 طرد من مسحوق الشكولاطة و10 علب من قوالب صنع الحلوى.